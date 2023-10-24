Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдепе подтвердили, что РФ сделано «серьезное предложение» об освобождении Уилана

Госдеп США: России сделано серьезное предложение об освобождении Пола Уилана

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Государственном департаменте США подтвердили РИА Новости, что Соединенные Штаты сделали Российской Федерации «серьезное предложение» об освобождении американца Пола Уилана, который был приговорен в РФ к 16 годам заключения.

«Мы выдвинули России серьезное предложение об освобождении Пола и не прекратим эту работу, пока он не воссоединится с семьей», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

До этого телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа сообщил, что США сделали России «серьезное предложение» во время обсуждения освобождения Пола Уилана.

Как рассказал телеканалу представитель Госдепа, госсекретарь США Энтони Блинкен «по-прежнему намерен вернуть Пола домой».

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал позором для его страны обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий