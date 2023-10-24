В Госдепе подтвердили, что РФ сделано «серьезное предложение» об освобождении Уилана

В Государственном департаменте США подтвердили РИА Новости, что Соединенные Штаты сделали Российской Федерации «серьезное предложение» об освобождении американца Пола Уилана, который был приговорен в РФ к 16 годам заключения.

«Мы выдвинули России серьезное предложение об освобождении Пола и не прекратим эту работу, пока он не воссоединится с семьей», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

До этого телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа сообщил, что США сделали России «серьезное предложение» во время обсуждения освобождения Пола Уилана.

Как рассказал телеканалу представитель Госдепа, госсекретарь США Энтони Блинкен «по-прежнему намерен вернуть Пола домой».

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал позором для его страны обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута.