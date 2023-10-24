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В Госдуме назвали Зеленского «отпетым вруном» за слова о «бегстве» флота из Крыма

Депутат Госдумы Белик назвал заявление Зеленского о бегстве ЧФ из Крыма бредом

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Blair Gable/Reuters

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о якобы «постепенном бегстве» Черноморского флота (ЧФ) России из Крыма.

Украинский лидер ранее дистанционно выступил на заседании международной парламентской конференции «Крымская платформа» в Праге. В ходе своего выступления он заявил, что Черноморский флот «постепенно убегает из Крыма». По словам Зеленского, целью Украины является «полная деоккупация земли, включая Крым».

«Зеленский не владеет ситуацией в Крыму, не знает о настроениях жителей полуострова и имеет абстрактное понятие об их жизни», — заявил Белик.

Он назвал бредом слова главы украинского государства о якобы «постепенном бегстве» ЧФ из Крыма. Как указал парламентарий, Зеленский «живет в информационном вакууме, демонстрируя свое невежество».

Также он отметил, что жители Севастополя регулярно видят корабли Черноморского флота, стоящие на защите рубежей Крыма.

«Подобными заявлениями Зеленский стремится залепить ложью глаза и уши украинскому народу», — считает депутат.

Он выразил уверенность, что на Украине понимают, что их так называемый «гарант Конституции» является «отпетым вруном».

До этого Зеленский говорил, что продолжит воплощать в жизнь план по возвращению Крыма.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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