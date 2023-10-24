В США отреагировали на инициативу Макрона о коалиции против ХАМАС

Соединенные Штаты сосредоточены на помощи Израилю в борьбе с ХАМАС. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«В первую очередь мы сосредоточены на помощи Израилю в борьбе с ХАМАС», — сказал он, комментируя предложение французского лидера Эммануэля Макрона о создании коалиции по борьбе с движением.

24 октября президент Франция на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил создать региональную и международные коалиции для борьбы с палестинским движением ХАМАС.

В этот же день министр национальной обороны Канады Уильям Блэр говорил, что палестинская группировка ХАМАС представляет угрозу не только Израилю, но и всему миру, поэтому ее необходимо устранить.

До этого на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Макрон заявлял, что Франция поддерживает борьбу израильских войск с террористическими группировками, но считает необходимым проведение точечных операций.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.