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В США отреагировали на инициативу Макрона о коалиции против ХАМАС

Белый дом на идею Макрона заявил, что США сосредоточены на помощи Израилю

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Ron Edmonds/AP

Соединенные Штаты сосредоточены на помощи Израилю в борьбе с ХАМАС. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«В первую очередь мы сосредоточены на помощи Израилю в борьбе с ХАМАС», — сказал он, комментируя предложение французского лидера Эммануэля Макрона о создании коалиции по борьбе с движением.

24 октября президент Франция на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил создать региональную и международные коалиции для борьбы с палестинским движением ХАМАС.

В этот же день министр национальной обороны Канады Уильям Блэр говорил, что палестинская группировка ХАМАС представляет угрозу не только Израилю, но и всему миру, поэтому ее необходимо устранить.

До этого на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Макрон заявлял, что Франция поддерживает борьбу израильских войск с террористическими группировками, но считает необходимым проведение точечных операций.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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