Байден оценил скорость передачи гумпомощи в Газу

Президент США Джо Байден заявил, что гуманитарная помощь в Газу поступает недостаточно быстро. Его слова приводит РИА Новости.

«Недостаточно быстро», — заявил Байден, отвечая на вопрос журналистов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство Израиля обязано принимать все меры предосторожности для обеспечения безопасности мирных палестинцев. Как сказал представитель Вашингтона, в первую очередь речь идет о возобновлении поставок воды и продуктов в сектор Газа. Кроме того, по словам госсекретаря США, жители палестинского анклава нуждаются в медикаментах и другой гуманитарной помощи.

24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество помнить, что нападение движения ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте. Как указал руководитель организации, палестинский народ на протяжении 56 лет жил в условиях оккупации.

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом уйти в отставку. По словам постпреда, Гутерриш «не достоин» быть главой ООН, так как демонстрирует понимание к тем, кто массово ликвидировал «детей, женщин и стариков».

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.