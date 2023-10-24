Лавров и Байрамов обсудили усилия по нормализации между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в котором стороны подтвердили необходимость наращивать усилия по нормализации между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей.

«Дана высокая оценка итогам состоявшегося 23 октября в Тегеране заседания консультативной региональной платформы «3+3» на уровне министров иностранных дел», — отмечается в сообщении.

Стороны также условились продолжать дальнейшую работу по продвижению данного формата.

До этого Лавров заявил, что следующая встреча глав МИД в формате «3+3» состоится в Турции в 2024 году.

23 октября стало известно, что в Тегеране началось заседание руководителей министерств иностранных дел формата «3+3» по Южному Кавказу, в котором принимает участие Лавров. Также в совещании принимают участие коллеги министра из Ирана, Турции, Армении и Азербайджана — Хосейн Амир Абдоллахиян, Хакан Фидан, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

Ранее в МИД РФ сообщали об интенсивной работе по деэскалации кризиса на Ближнем Востоке.