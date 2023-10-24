В России пообещали не дать миру забыть о Зеленском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не даст мировому сообществу предать забвению украинского лидера Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале она пообещала постоянно говорить о преступлениях властей Украины.

«Читаю плач натовцев о том, что про Зеленского могут забыть. Просьба не беспокоиться — мы не дадим забыть. Мы будем каждый день рассказывать о преступлениях киевского режима», — написала Захарова.

В последнее время на Западе активно призывают не забывать об Украине и ее поддержке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и риска переключения внимания мирового сообщества на войну на Ближнем Востоке. Причиной для нового витка противостояния в регионе стала нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США спрогнозировали скорый и жестокий финал для Зеленского.