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Небензя предупредил о последствиях силовой акции Израиля в секторе Газа

Небензя: силовая акция Израиля в секторе Газа спровоцирует масштабный конфликт

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная силовая акция в секторе Газа рискует спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона. Как сообщает ТАСС, данное заявление он сделал на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации в Ближневосточном регионе

По его словам, Россия не протяжении нескольких лет предупреждала, что обстановка на Ближнем востоке накаляется и грозит взрывом.

До этого, 19 октября, Небензя заявлял, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа. Небензя призвал немедленно ввести режим прекращения огня и прекратить насилие в отношении мирных жителей, а также выразил сожаление, что проект резолюции РФ не был принят СБ ООН.

Ранее МИД РФ вновь рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины.

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Война в Израиле
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