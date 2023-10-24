Украину ждут новые требования на пути в ЕС

Отчет Еврокомиссии по достижениям Украины по евроинтеграции появиться 8 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, Киев получит положительную рекомендацию, но при наличии ряда «дополнительных условий».

Как отмечает Reuters, в отчете ЕК может быть обозначена необходимость работы Киева по вопросам, связанным с правами нацменьшинств и борьбой с коррупцией. Агентство добавляет, что вопрос о положении нацменьшинств на Украине в последнее время поднимался Венгрией.

«В соответствующем докладе 9 октября Венецианской комиссии <...> говорится, что последние поправки к украинскому закону о национальных меньшинствах являются улучшением, но необходимо сделать еще больше. Ожидается, что Еврокомиссия внимательно последует этому мнению в своем собственном отчете», — говорится в сообщении.

При этом Reuters подчеркивает, что на основе отчета ЕК лидеры стран-участниц Евросоюза сделают выводы о готовности или не готовности Украины к началу переговоров о вступлении в объединение на саммите в середине декабря.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Венгрии рассказали об усталости Европы от Украины.