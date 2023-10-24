Постпред Израиля в ООН призвал Гутерриша уйти в отставку

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом уйти в отставку. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам постпреда, Гутерриш «не достоин» быть главой ООН, так как демонстрирует понимание к тем, кто массово ликвидировал «детей, женщин и стариков».

«Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа», – заявил Эрдан.

Ранее Гутерриш заявил, что деятельность движения ХАМАС, включая атаку на израильскую территорию 7 октября, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев.

До этого Гилад Эрдан говорил, что Израиль требует извинений от ООН, которая якобы годами позволяла палестинскому движению ХАМАС создавать «военную машину» в секторе Газа.

Обмен ударами между израильской армией и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников. После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.