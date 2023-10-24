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Посла России вызвали в МИД Армении

Посла России вызвали в МИД Армении из-за заявлений в эфире Первого канала

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Shutterstock

Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел республики. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Армении.

Отмечается, что Копыркин вызван в связи с выпуском 23-го октября 2023 года на российском «Первом канале» телепередачи, в ходе которой «были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения».

24 октября стало известно, что Государственная дума РФ отложила рассмотрение проекта закона о признании водительских прав Армении для предпринимательской и трудовой деятельности в России. Документ приняли в первом чтении еще в июне 2022 года. Однако депутаты отказались дальше рассматривать документ, объяснив, что он давал преференции армянам, хотя Ереван «никаких шагов не сделал для закрепления статуса русского языка».

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Литва выразила протест России.

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