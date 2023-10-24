На Украине заговорили о необходимости реформы ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день мир нуждается в сильной и эффективной ООН. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что Киев выступает за укрепление и реформу организации.

«Сегодня День Организации Объединенных Наций. Мир нуждается в ООН, и она должна быть сильной и эффективной. Как член-основатель, Украина привержена укреплению организации и имеет свое видение ее реформы», — написал Кулеба.

Дискуссии о необходимости реформы СБ ООН, в том числе за счет увеличения количества постоянных членов, продолжаются уже не один год. На данный момент стороны не смогли прийти к единому решению. Западные страны выступают в пользу увеличения количества европейских государств или участников Североатлантического альянса. Россия, в частности, призывает к включению в Совбез Африки. А Китай выступает за членство Индии. Помимо вопросов связанных с увеличение числа членов Совбеза, есть предложения и о пересмотре системы вето. К примеру, в США предлагали не давать это право возможным новым участникам.

Ранее в Индии назвали ООН неэффективной в решении конфликта на Украине.