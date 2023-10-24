В Германии потребовали открыть гуманитарные окна в Газе

Власти Германии выступили за создание условий для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, передает Tagesschau. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Берлин призывает к паузе в боевых действиях и созданию «гуманитарных окон» в зоне конфликта.

По словам немецкого министра, гуманитарные перерывы чрезвычайно важны для оказания гуманитарной помощи. Она добавила, что необходимость подобных шагов стала очевидной на фоне продолжения противостояния ХАМАС и Израиля.

Как отметила Бербок, предыдущих поставок гуманитарной помощи в несколько десятков грузовиков недостаточно для Газы. Она подчеркнула, что в регионе необходимо обеспечить снабжение питьевой водой более двух миллионов человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.