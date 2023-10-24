Блинкен заявил об ответе США при нападении Ирана на американцев

США не желают воевать с Ираном, однако ответят если по американцам будет нанесен удар в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«США не ищут конфликта с Ираном, мы не хотим расширения этой войны», — сказал он, отметив, что если «Иран или его ставленники» нанесут удар по представителям Соединенных Штатов, то ответ будет «решительным и стремительным».

Кроме того, Блинкен призвал Совбез всемирной организации донести до Ирана и его сторонников, что не нужно открывать второй фронт против Израиля.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что по мнению властей США, Иран поддерживает группировки, которые атаковали базы с американскими военными в Сирии и Ираке.

23 октября телеканал Al-Mayadeen сообщал, что база США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотниками. По данным телеканала, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы.

До этого сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм говорил, что в случае разрастания боевых действий на Ближнем Востоке война придет «на задний двор» Ирана. Эта страна, по мнению политика, причастен к эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.