Блинкен призвал Израиль принять меры для защиты мирных палестинцев

Правительство Израиля обязано принимать все меры предосторожности для обеспечения безопасности мирных палестинцев. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, сообщает газета The Guardian.

Как сказал представитель Вашингтона, в первую очередь речь идет о возобновлении поставок воды и продуктов в сектор Газа. Кроме того, по словам госсекретаря США, жители палестинского анклава нуждаются в медикаментах и другой гуманитарной помощи.

«Израиль должен принимать все меры предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда мирному населению», — отметил Блинкен.

Также он добавил, что у гражданского населения должна быть возможность покинуть зону боевых действий. По словам государственного секретаря, Белый дом «неустанно работает» ради достижения соответствующих целей.

24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество помнить, что нападение движения ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте. Как указал руководитель организации, палестинский народ на протяжении 56 лет жил в условиях оккупации.

В тот же день Гутерриш предупредил о скором истощении запасов топлива в секторе Газа. Он указал, что это произойдет уже в ближайшие несколько дней.

Ранее в секторе Газа заявили, что большинство младенцев не смогут пережить отключение электричества в палестинском анклаве.