Путин встретился с главой Минпромторга Мантуровым

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи Мантуров доложил Путину о результатах работы промышленного сектора России за первые шесть месяцев текущего года.

Также вице-премьер сообщил, что автомобильная промышленность в России восстановилась и демонстрирует хороший рост показателей. То же самое он сказал и о деревообрабатывающей промышленности.

«Сейчас они восстановились, есть хороший рост показателей», — заявил Мантуров.

До этого Мантуров сообщил, что объединенная двигателестроительная корпорация должна завершить работы над тяжелым гражданским авиадвигателем ПД-35 до 2030 года. Министр пояснил, что максимальная тяга силового агрегата пока не озвучена. Эту характеристику уточнят в марте 2024 года, когда производитель представит подробности разработки.

Ранее глава Минпромторга России назвал способ уйти от расчета в долларах в торговле.