В ДНР обеспечат безопасность во время выборов президента

В Донецкой народной республике намерены обеспечить высокий уровень подготовки к президентским выборам в 2024 году, ориентируясь на собственный опыт, полученный во время голосования в региональный парламент и муниципалитеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, в том числе будет уделено внимание мерам безопасности.

«Конечно же, в рамках президентских выборов все ровно в таком ключе и будет выстроено, может быть, даже на более высоком уровне, с учетом, опять же, обеспеченных мер безопасности в прифронтовых районах», — заявил Пушилин.

По словам главы республики, власти сделают все от них зависящее. Он также отметил, что совместная работа ведомств во время сентябрьского голосования «получилась».

Выборы глав новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — прошли с 8 по 10 сентября. Губернатором Запорожья стал Евгений Балицкий, а главой Херсонской области — Владимир Сальдо. Руководителями ДНР И ЛНР стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.

Ранее Пушилин присвоил звание Героя ДНР телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.