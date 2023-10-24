В офисе президента Украины оценили призыв Маска к нормализации отношений с РФ

Американский предприниматель Илон Маск совершает «принципиальную ошибку», призывая украинское правительство к нормализации отношений с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Представитель Киева отметил, что отказ западных государств от поддержки украинской армии не приведет к прекращению боевых действий. То же касается и отказа страны от части своих территорий в пользу Москвы, подчеркнул он.

«На каждом из нас сегодня лежит ответственность за то, каким будет завтра мир. Ответственность заключается в том, какой сигнал мы транслируем сегодня. Любые сомнения становятся питательной средой [для российских властей], волнуя их сознание мыслями о слабости Западного мира», — отметил Подоляк.

Он добавил, что согласие Киева на нормализацию отношений с Москвой может привести к росту числа конфликтов в мире и концу эпохи международного права. В такой ситуации начнется «великая война» и в ней уже придется участвовать даже американским гражданам, указал советник главы офиса украинского лидера.

Также он обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, назвав ее результатом «сомнений». В конце Подоляк призвал международное сообщество не дать подобным колебаниями «уничтожить надежду».

Ранее Илон Маск раскритиковал американское руководство за чрезмерное внимание к проблемам Украины.