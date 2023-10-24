Зеленский пообещал атаковать базу РФ в Абхазии

Украина будет пытаться нанести удар по новому пункту постоянного базирования Военно-морского флота России, создание которого анонсировано в Абхазии, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Европейская правда». По его словам, Киев считает независимую республику частью Грузии.

«Недавно российский руководитель был вынужден заявить о создании новой базы Черноморского флота <…> в юго-восточной части моря, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их везде достанем», — отметил Зеленский, выступая на втором саммите «Крымской платформы».

В начале октября в Абхазии рассказали о договоренности с Россией по созданию на побережье Черного моря нового пункта постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации. При этом точные сроки реализации соглашения с Москвой в Сухуме не обозначили.

Ранее в Абхазии обвинили Зеленского в попытках спровоцировать войну в Закавказье.