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Путин поговорил с Эрдоганом о кризисе на Ближнем Востоке

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним происходящее на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ход эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, а также гуманитарный кризис в регионе», — пишет агентство.

Эрдоган заявил, что Анкара предпримет все усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке, а также отметил, что к гуманитарной катастрофе в секторе Газа привело «молчание западных стран».

Новый виток обострения палестино-израильского конфликта произошел 7 октября в результате вторжения палестинской радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля. Боевики похитили десятки человек, включая военнослужащих ЦАХАЛ и иностранных граждан.

В ответ армия обороны Израиля объявила операцию возмездия, начала производить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, а также объявила о подготовке наземной операции.

Ранее в США заявили, что Израиль не готов к наземной операции в Газе.

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