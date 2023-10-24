Перед парламентом Турции не поставили конкретных сроков ратификации членства Швеции в НАТО

Перед парламентом Турции нет конкретных сроков для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в законодательном органе.

«Есть порядок действий: заявка должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента, затем поступит на рассмотрение генассамблеи. После одобрения и публикации с подписью президента Турции процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен», — сказал он.

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2023 года вместе с Финляндией, однако до сих пор ожидает согласия от Венгрии и Турции.

24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине Швеции сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам-участницам Североатлантического альянса письмо с призывом к приему королевства в состав блока до конца ноября. По его данным, генсек высказался, что государство необходимо принять в альянс до встречи глав МИД стран НАТО, которая состоится с 28 по 29 ноября.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.