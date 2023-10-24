США сделали РФ «серьезное предложение» по обмену американца Пола Уилана

США сделали России «серьезное предложение» во время обсуждения освобождения американца Пола Уилана, который был приговорен в РФ к 16 годам заключения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа.

Как рассказал телеканалу представитель Госдепа, госсекретарь США Энтони Блинкен «по-прежнему намерен вернуть Пола домой».

По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять, что задержание Пола Уилана в РФ возмутительно и его следует немедленно освободить.

«Мы сделали России серьезное предложение об освобождении Пола и не прекратим работу над его делом до тех пор, пока он не воссоединится со своей семьей», — сказал официальный представитель департамента.

Пол Уилан провел телефонный разговор с CNN, в котором он выразил уверенность, что работа по его освобождению ведется, при этом заявил, что надеется на то, что его не забудут среди «других геополитических проблем». Он также добавил, что хотел бы поговорить с президентом США Джо Байденом «и узнать, сделает ли он то, что обещал».

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает.

Ранее Блинкен в разговоре с Уиланом подтвердил стремление США добиться его освобождения.