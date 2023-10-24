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НАТО не может дать гарантии безопасности своих подводных трубопроводов и кабелей

НАТО не гарантирует на 100% безопасность подводных трубопроводов альянса

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

НАТО не в силах предоставить стопроцентные гарантии безопасности по «десяткам тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей стран--участниц военно-политического блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, чьи слова передает ТАСС.

«Никогда не будет 100%-й гарантии безопасности», — сказал он в ходе пресс-конференции в Стокгольме.

По информации генсека НАТО, под шефством альянса находятся десятки тысяч кабелей и газопроводов в Балтийском, Северном море и Средиземном море, а также в Атлантике.

«Их безопасность уязвима», — утверждает Столтенберг.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неприемлемыми угрозы Латвии закрыть Балтийское море для России после повреждения газопровода Balticconnector. В МИД России сочли потенциальный шаг Риги «грубейшим нарушением международного права» и призвали найти виновных в подрыве «Северных потоков». В ведомстве также подчеркнули, что если повреждение трубопровода приравнивается «к акту вооруженного нападения», то Балтика должна быть закрыта не для России, а для США. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Миллер назвал крайний срок начала поставок газа из России в Китай.

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