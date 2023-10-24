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В НАТО заявили, что Швеция сделала все необходимое для вступления в альянс

Столтенберг: Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Швеции удалось выполнить все требования, необходимые, чтобы стать членом блока НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

По словам главы организации, скандинавская страна выполнила все обязательства, а также изменила законы, включая конституцию, и разрешила поставки вооружений в Турцию. Все это, по мнению генсека НАТО, должно открыть ей путь в альянс.

Столтенберг также направил странам-участницам НАТО письмо с призывом принять Швецию в альянс до конца ноября.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала в мае 2022 года одновременно с Финляндией. Несколько месяцев принятие стран в блок откладывалось из-за сопротивления Турции, однако весной 2023-го Хельсинки удалось достичь согласия с Анкарой и вступить в НАТО.

Стокгольм же не мог уладить разногласия до текущей осени, но в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в альянсе.

Ранее бывший советник Пентагона дал прогноз по перспективам НАТО.

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