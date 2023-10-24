В ЕС рассказали о позиции по помощи Украине

Страны-участницы Евросоюза собираются подтвердить приверженность к продолжению поддержки Украины на саммите в конце октября, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС. По его словам, он требует принять определенные шаги по обеспечению финансовой помощи Киеву в течение ближайших лет.

«На Европейском совете в конце этой недели [26-27 октября] мы подтвердим наше общее намерение оказывать финансовую поддержку Украине. И я буду выступать за то, чтобы до конца года мы добились конкретных решений с целью обеспечить устойчивую поддержку Украины на ближайшие годы. С этой целью мы хотим создать в ЕС фонд для Украины, который объединит субсидии и кредиты, будет координировать частные и государственные инвестиции», — отметил Шольц.

Он добавил, что продолжение помощи Украине будет увязано с выполнением необходимых реформ со стороны Киева. Шольц подчеркнул, что новый фонд определит меры по поддержке, которые ЕС будет предоставлять кандидатам на вступление в объединение.

Ранее в России объяснили, почему в Европе заговорили об усталости от Украины.