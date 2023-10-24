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Ли Шанфу сняли с должности министра обороны Китая

CCTV: в КНР министра обороны Ли Шанфу отправили в отставку после полугода работы

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Vincent Thian/AP

Главу китайского министерства обороны, члена государственного совета Ли Шанфу отстранили от обеих должностей. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на гостелекомпанию CCTV.

В материале поясняется, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей и высшие законодатели республики поддержали отстранение экс-министра иностранных дел Китая Цинь Гана с поста государственного советника.

Согласно информации агентства, комитет избрал Инь Хэцзюня новым министром науки и технологий, а Лань Фоана — новым главой министерства финансов республики.

В сентябре американская газета Financial Times со ссылкой на разведданные писала, что в США заявили о деле против министра обороны Китая Ли Шанфу. Впоследствии министр обороны КНР перестал появляться на публике. По информации газеты The Washington Post, Шанфу находится под следствием по обвинению в коррупции.

Ранее востоковед объяснил, как США пытаются использовать Китай в борьбе против РФ.

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