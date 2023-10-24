В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном

В Израиле заявили, что готовы к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну. Об этом на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном заявил президент Израиля Ицхак Герцог, пишет РИА Новости.

По словам политика, израильская сторона пристально наблюдает за ситуацией в Ливане и не хочет вести войну на два фронта — с ХАМАС и «Хезболлой».

«Однако если «Хезболла» втянет нас в конфликт, очевидно, что Ливан заплатит за это. Не может быть так, чтобы Ливан просто являлся одним из членов международного сообщества, проживающие на его территории обладали бы ливанскими паспортами, но он не нес бы ответственности за нападения на Израиль», — заявил Герцог.

С начала обострения палестино-израильского конфликта «Хезболла» принимала в нем участие, нанося удары по северным районам Израиля. ЦАХАЛ ведет ответные обстрелы. Не так давно пресс-служба израильской армии сообщила о повреждении инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане — удары нанесли по наблюдательному пункту, военному посту и военному комплексу боевиков.

Ранее Макрон призвал Иран и региональных игроков не вмешиваться в конфликт в Израиле.