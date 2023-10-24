В ВМС Украины заявили, что Крымский мост не разрушат ради «поднятия настроения»

Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост будет разрушен украинскими военными не ради «поднятия настроения», а когда потребует ситуация. Такое мнение он высказал в интервью агентству Укринформ.

«Мы не страдаем, в отличие от россиян, символизмом. Это очень помогает при ведении боевых действий ограниченным ресурсом. <...> Поэтому этот мост, конечно, будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого потребует ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла», – сказал Плетенчук.

По его словам, украинские войска могут попытаться разрушить мост, когда им необходимо будет «обрезать логистические хвосты Крыма и сделать его островом».

Он подчеркнул, что в связи с этим нужно ждать «подходящего момента».

Спикер ВМС Украины также добавил, что удары по Крыму не являются чем-то символическим и «укладываются в общий план» украинской армии.

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