Макрон призвал Иран и региональных игроков не вмешиваться в конфликт в Израиле

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран и других региональных игроков воздержаться от открытия нового фронта борьбы против Израиля. С соответствующим предостережением глава республики выступил в ходе пресс-конференции с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

В ходе своего выступления французский лидер отметил, что главным образом речь идет об иранских властях и ливанском движении «Хезболла». Также он обратил внимание на активность хуситов в Йемене и ряда других группировок, представляющих угрозу для Израиля.

«Я бы хотел предостеречь <...> игроков в регионе <...> от взятия на себя необдуманного риска открытия нового фронта», — подчеркнул Макрон.

24 октября президент Франции провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Перед началом встречи глава республики сообщил о полной поддержке борьбы израильских войск с терроризмом со стороны Парижа.

При этом он подчеркнул, что властям Израиля не стоит поддаваться заблуждениям и способствовать расширению зоны боевых действий. В связи с этим Макрон призвал армию страны бороться исключительно с террористическими группами, проводя точечные операции.

Ранее и. о. министра информации Ливана Зияд Макари заявил, что его страна не хочет войны с Израилем.