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Путин предостерег от последствий из-за оправдания нацистских преступников

Путин: оправдание нацизма ведет к трагическим последствиям

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Павел Бедняков/РИА Новости

Оправдание нацистских преступников приводит к трагическим последствиям, поэтому необходимо отстаивать правду о Великой Отечественной войне. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям <…> приводит прямая фальсификация истории», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо твердо противостоять любым попыткам пересмотреть вклад России в великую Победу.

В начале сентября Путин рассказал о непобедимости русского народа. Он подчеркнул, что жители страны были непобедимы в годы Великой Отечественной войны и остались такими по сей день. По мнению президента, это стало залогом победы Советского Союза в схватке с гитлеровской Германией. Российский лидер также вспомнил историю про войну, которую будущему президенту рассказал его дедушка.

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер после рассказа президента Путина выразил мнение, что история стоит на стороне президента РФ.

Ранее в Госдуме сочли, что украинская легкоатлетка выкрикнула лозунг националистов из-за страха.

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