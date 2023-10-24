В Израиле призвали жителей Газы передать данные о пленных за вознаграждение

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям сектора Газа, призвав их передать достоверную информацию о местоположении заложников палестинского движения ХАМАС. В обмен военнослужащие пообещали обеспечить защиту обратившихся к ним людей и предоставить им денежное вознаграждение, сообщается в Telegram-канале израильских войск.

В заявлении указано, что представители ЦАХАЛ использовали несколько каналов связи с жителями палестинского анклава. При этом Армия обороны Израиля распространила на территории сектора Газа объявление, которое содержит призыв к совершению «гуманитарного поступка».

«Если вы хотите жить в мире и иметь лучшее будущее для своих детей <...> поделитесь проверенной и ценной информацией о заложниках, удерживаемых в вашем районе», — говорится в сообщении.

Как отметили представители ЦАХАЛ, в обмен на сведения о пленных израильская сторона готова принять все необходимые меры для защиты жителей сектора Газа и их домов. Более того, военные пообещали обеспечить полную конфиденциальность людей и выплатить им компенсации.

24 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российские власти продолжают делать все возможное для освобождения граждан страны из плена ХАМАС. Как он сказал, руководство государства сочувствует членам семей всех людей, которые оказались в заложниках.

Ранее в Армии обороны Израиля назвали число заложников, удерживаемых в секторе Газа.