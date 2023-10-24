Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле призвали жителей Газы передать данные о пленных за вознаграждение

ЦАХАЛ: Израиль выплатит компенсации жителям Газы, передавшим данные о заложниках

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям сектора Газа, призвав их передать достоверную информацию о местоположении заложников палестинского движения ХАМАС. В обмен военнослужащие пообещали обеспечить защиту обратившихся к ним людей и предоставить им денежное вознаграждение, сообщается в Telegram-канале израильских войск.

В заявлении указано, что представители ЦАХАЛ использовали несколько каналов связи с жителями палестинского анклава. При этом Армия обороны Израиля распространила на территории сектора Газа объявление, которое содержит призыв к совершению «гуманитарного поступка».

«Если вы хотите жить в мире и иметь лучшее будущее для своих детей <...> поделитесь проверенной и ценной информацией о заложниках, удерживаемых в вашем районе», — говорится в сообщении.

Как отметили представители ЦАХАЛ, в обмен на сведения о пленных израильская сторона готова принять все необходимые меры для защиты жителей сектора Газа и их домов. Более того, военные пообещали обеспечить полную конфиденциальность людей и выплатить им компенсации.

24 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российские власти продолжают делать все возможное для освобождения граждан страны из плена ХАМАС. Как он сказал, руководство государства сочувствует членам семей всех людей, которые оказались в заложниках.

Ранее в Армии обороны Израиля назвали число заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий