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Песков прокомментировал данные о сотрудничестве украинских спецслужб с ЦРУ

Песков: спецслужбам России давно известно о сотрудничестве СБУ и ЦРУ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российским спецслужбам давно было известно о сотрудничестве американского ЦРУ и Службы безопасности Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, российские власти ознакомились с недавно опубликованным расследованием газеты The Washington Post, касающимся тесного взаимодействия СБУ и ЦРУ, но не обнаружили для себя принципиально новой информации.

«Давайте не забывать, что мы давно об этом говорили. Наши спецслужбы говорили об имеющей у нас информации о плотном кураторстве украинской разведки со стороны спецслужб США. Тут можно добавить, что также и Великобритании. Нашим спецслужбам давно и хорошо [об этом] известно. Мы отдаем себе в этом отчет», — сказал Песков.

В расследовании американской газеты говорилось, что ЦРУ годами помогало украинским спецслужбам с подготовкой операций. Для этого было создано так называемое «пятое управление» внутри СБУ. Газета также выяснила, что американские агенты помогали Украине с операцией по подрыву Крымского моста морскими беспилотниками в 2023 году.

Ранее сообщалось, что внутри СБУ было создано и «шестое управление» — для контактов с британской MI6.

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