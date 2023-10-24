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В Еврокомиссии сообщили, что перевели Киеву очередной транш

ЕК сообщила, что перевела Украине очередной ежемесячный транш бюджетной помощи

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия направила Киеву очередной ежемесячный транш бюджетной помощи на сумму 1,5 млрд евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

«Еврокомиссия перевела 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине», — отмечается в тексте документа.

В заявлении подчеркнули, что теперь общий объем западной помощи достиг €83 млрд. Эти средства от Евросоюза используются для ежемесячного пополнения госбюджета Киева и не имеют отношения к траншу Европейского фонда мира на поставки оружия вооруженным силам Украины (ВСУ) в €500 млн, который Совет ЕС не может утвердить с мая из-за вето Греции.

Накануне в ЕС пообещали добиться выделения нового транша Украине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина пропала из повестки СМИ, но не из реальности.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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