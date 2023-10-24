В Кремле заявили о необходимости освободить всех заложников ХАМАС

Правительство РФ активно призывает палестинское движение ХАМАС к освобождению заложников и сочувствует членам семей всех тех, кто оказался в плену. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе члены движения ХАМАС отпустили двух американских граждан. В связи с этим корреспонденты поинтересовались у представителя главы государства, как Москва оценивает шансы на освобождение россиян из плена.

«Все заложники должны быть освобождены, и мы призывает к этому ХАМАС. Мы сочувствуем родным и близким заложников и желаем, чтобы они вернулись целыми и невредимыми», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь уточнил, что в настоящее время российское руководство не располагает дополнительной информацией о заложниках. В частности, это касается сроков и условий их освобождения.

20 октября палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух гражданок США, находившихся в плену. В заявлении уточнялось, что мать и дочь отпустили при посредничестве Катара и по «гуманитарным соображениям».

Позже кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что палестинское движение приняло такое решение в попытке расположить к себе американские власти. При этом она призвала Белый дом действовать «с умом» и не менять свою стратегию по ближневосточному конфликту.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари раскрыл число заложников, удерживаемых в секторе Газа.