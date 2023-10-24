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В Литве призвали брать пример с Армии обороны Израиля

Президент Литвы Науседа призвал взять на заметку подготовку военных в Израиле

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна могла бы взять на заметку израильскую систему всеобщей обороны и быстрой мобилизации при угрозе военного конфликта. Об этом пишет Baltija.eu со ссылкой на TV3.

«Это пример, хотя и не во всех отношениях. Не секрет, что правительство Израиля в настоящее время подвергается резкой критике за то, что оно не смогло увидеть подготовку этих действий и <…> операции такого масштаба. А вот что касается самой мобилизации, системы всеобщей обороны, здесь определенно есть чему поучиться», — сказал Науседа.

Как отметил президент Литвы, на следующем заседании Государственного совета обороны он собирается обсудить план всеобщей обороны, в котором будут определены вооруженная защита, роль ведомств и общественного гражданского сопротивления.

Он также заявил о беспокойстве с ситуацией вокруг гражданской обороны. По его словам, в случае «критической ситуации» люди должны знать, где располагаются убежища и как вести себя в чрезвычайных обстоятельствах.

Ранее в Австрии заявили, что Евросоюз находится в «огненном кольце» конфликтов.

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