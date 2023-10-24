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Вице-премьер РФ объяснила отсутствие переговоров по зерновой сделке

Абрамченко: переговоры по зерновой сделке не возобновлены из-за отсутствия прогресса

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Стороны зерновой сделки не пришли к возобновлению переговоров из-за отсутствия прогресса для России. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет ТАСС.

«Нет, там никаких нет успехов для российской стороны. А нет успехов для российской стороны — нет возобновления переговорного процесса», — ответила Абрамченко, отвечая на вопрос о возможности возобновления переговорного процесса.

Зерновая сделка, которую заключили Россия, Украина, Турция и ООН, была оформлена в июле 2022 года. Она предполагала обеспечение вывоза сельхозпродукции из черноморских портов Украины. Стороны также обязались проконтролировать отсутствие оружия и снарядов на судах с зерном.

Вторая часть соглашения подразумевала, что ООН посодействует снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Эта договоренность не выполнялась, в связи с чем Москва вышла из сделки в июле 2023-го, заявив, что для возвращения к переговорам необходимо решить ряд системных проблем.

Ранее Турция пообещала продолжить усилия по возобновлению зерновой сделки.

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