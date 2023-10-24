Бывший советник Пентагона назвал Украину «развалившимся государством»

Бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина перестала существовать как государство. Таким мнением он поделился на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Украина — развалившееся государство», — констатировал политик.

Из-за подобного развития событий Макгрегор призвал Киев заключать мирное соглашение.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина может исчезнуть к концу года из-за тяжелой ситуации в стране.

«Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. <…> Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие», — заявил Макгрегор.

Он считает, что западные средства массовой информации вводят людей в заблуждение и скрывают реальное положение дел.

До этого американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что правительство Украины прекратит свое существование по окончании специальной военной операции.

Ранее в США заявили, что Украине нужно смириться с поражением и начать переговоры с Россией.