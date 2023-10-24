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В США считают, что Израиль не готов к наземной операции в Газе

NYT: США обеспокоены отсутствием у Израиля четкого плана операции в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что израильская армия еще не готова начать наземную операцию в Газе и не имеет четкого плана. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

Представители американской администрации до этого настаивали на том, что США не говорили Израилю, как им вести боевые действия в Газе, и по-прежнему поддерживают наземное вторжение. При этом Пентагон направил морского пехотинца генерал-лейтенанта Джеймса Глинна вместе с другими офицерами, чтобы помочь израильтянам справиться с трудностями ведения городской войны, говорится в статье.

Как выяснилось, Вашингтон обеспокоен тем, что у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока нет четкого военного пути для достижения цели по уничтожению палестинского движения ХАМАС, которую объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. В беседах с израильскими официальными лицами американские чиновники заявили, что они еще не увидели достижимого плана действий, отмечает NYT.

По данным газеты, американские официальные лица считают, что Израиль должен решить, попытаться ли уничтожить ХАМАС с помощью точечных авиаударов в сочетании с целенаправленными налетами войск специальных операций или вторгнуться в сектор Газа с танками и пехотой. По их мнению, обе тактики приведут к тяжелым потерям, но наземная операция может оказаться гораздо более кровавой как для солдат, так и для гражданского населения.

Накануне в Израиле сообщили о подготовке к новому этапу войны.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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Война в Израиле
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