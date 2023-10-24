Пресс-секретаря Белого дома раскритиковали из-за преуменьшения проблемы антисемитизма

Член палаты представителей, демократ от штата Флорида Джаред Московиц раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за преуменьшение и игнорирование проблемы антисемитизма в США после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Post.

«Какой слабый ответ», — написал Московиц на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), комментируя заявление Жан-Пьер о том, что Белый дом «не увидел каких-либо реальных угроз в отношении еврейской общины», но выражает озабоченность из-за нападок на американских мусульман и граждан США арабского происхождения.

Позже Жан-Пьер в социальной сети X заявила, что президент США и его команда «очень обеспокоены ростом антисемитизма».

«Чтобы внести ясность: президент и наша команда очень обеспокоены ростом антисемитизма, особенно после ужасающей террористической атаки ХАМАС в Израиле», — написала она.

После эскалации конфликта в секторе Газа на Западе стали проходить массовые акции сторонников Израиля, так и Палестины. В США полиция усилила свое присутствие в еврейских и мусульманских кварталах, рассказала «Газета.Ru».

Ранее Байден выразил озабоченность ростом преступлений на почве ненависти в США.