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В конгрессе США усомнились в непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли»

Конгрессвумен Тлаиб призвала к независимому расследованию удара по «Аль-Ахли»

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб усомнилась в непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, призвав к независимому расследованию со стороны ООН. По ее словам, правительства США и Израиля имеют «давнюю историю» введения общественности в заблуждение относительно войн и военных преступлений, передает Fox News.

Как завила Тлаиб, СМИ и независимые аналитики уже высказали сомнения по поводу доказательств, представленных как Израилем, так и Министерством здравоохранения Газы о том, кто нанес удар по больнице «Аль-Ахли». Необходимо провести независимое расследование, на котором настаивает ООН, считает Тлаиб.

«Я не могу безоговорочно принять отказ Израиля от ответственности как факт, особенно в свете подтверждения Всемирной организации здравоохранения о том, что Израиль бомбил многочисленные медицинские учреждения в секторе Газа, и сообщений Палестинского общества Красного Полумесяца о продолжающихся угрозах со стороны израильских военных…» — сказала конгрессвумен.

Она отметила, что правительства как Израиля, так и США имеют давнюю и задокументированную историю введения общественности в заблуждение «относительно войн и военных преступлений».

Тем не менее, расследование не должно прерывать усилия по спасению заложников, находящихся в плену у ХАМАС, подчеркнула Тлаиб.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская сторона обвинила в произошедшем «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).

Ранее в США сочли неуместным расследование удара по больнице в Газе.

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