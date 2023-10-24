В Турции назвали сроки начала строительства газового хаба при участии РФ

Турецкий дипломат заявил, что реализация дорожной карты по созданию международного газового хаба в Турции при участии РФ может начаться до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

«Между Минэнерго Турции и «Газпромом» достигнута договоренность о согласовании и подписании дорожной карты проекта», — подчеркнул он.

16 октября ТАСС писало, что дорожная карта газового хаба в Турции может быть готова в ближайшее время.

В настоящее время проходят переговоры между Минэнерго Турции и «Газпромом» по этому вопросу, и ожидается, что после подписания дорожной карты стороны приступят к ее реализации. Конкретные сроки пока сложно назвать.

13 октября вице-премьер-министр РФ Александр Новак писал, что «Газпром» может принять участие в строительстве газового хаба в Иране.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.