США могут эвакуировать из Израиля и Ливана сотни тысяч человек

США могут эвакуировать из Израиля и Ливана более 600 тыс. своих граждан. Как пишет The Washinton Post, этот сценарий маловероятен, но все же возможен в случае наихудшего развития событий.

Отмечается, что этому варианту может способствовать начало наземной операции Израиля в секторе Газа. По оценкам Госдепартамента, в момент нападения ХАМАС на Израиль в последнем находились около 600 тыс. граждан США, а еще около 86 тыс., предположительно, находились в Ливане.

По данным авторов материала, США больше не пытаются замалчивать происходящее в Израиле и открыто критикуют его действия в Газе, чтобы избежать присоединения к конфликту новых игроков и дальнейшей эскалации ситуации.

До этого в Белом доме заявили об отправке военных советников в Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.