США потребовали от Израиля обеспечить непрерывные поставки помощи сектору Газа

Президент США Джо Байден потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить непрерывный поток гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

Отмечается, что в ходе встречи Байден напомнил Нетаньяху о мерах по поддержке Израиля, в том числе, о новом развертывании ВВС США у его берегов. Стороны договорились созвониться снова в течение нескольких дней.

«Президент приветствовал освобождение еще двух заложников из сектора Газа сегодня утром и подтвердил свою приверженность постоянным усилиям по обеспечению освобождения всех остальных захваченных ХАМАС заложников, в том числе граждан США, и обеспечению безопасного прохода из Газы для граждан США и других гражданских лиц в секторе», — говорится в сообщении.

До этого в Китае призвали к прекращению огня в Израиле и решению ближневосточного вопроса путем создания двух государств на территории Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».