По словам обозревателя Пола Уизерса из Daily Express, визит президента России Владимира Путина в Китай причинил значительный ущерб США. В статье отмечается, что совместными усилиями Владимир Путин и Си Цзиньпин пытаются изменить глобальное балансирование сил, что ставит США под угрозу потери статуса мирового гегемона.

Обозреватель также цитирует британского эксперта Эндрю Сандерса, который отмечает, что поездка президента России в Китай «создает значительные проблемы для Америки». Сандерс предупреждает о возможных негативных последствиях для США в результате укрепления отношений между Россией и Китаем.

Ранее издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран проявляют недовольство навязываемым Западом миропорядком.

Во время визита в Китай президент России призвал США научиться уважать других и быть готовыми к поиску компромиссов. Поездка Владимира Путина в Китай проходила с 17 по 18 октября.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.