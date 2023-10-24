ООН собрала около $100 млн на гуманитарную помощь Палестине

ООН удалось собрать около $100 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как заявило Управление, на данный момент странами — участницами всемирной организации заявлено о выделении почти $100 млн на удовлетворение гуманитарных потребностей жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Это составляет 34% от суммы необходимого запроса в $294 млн.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС и официальный канал ХАМАС в приложениях мессенджера из App Store и Play Store (работающих на телефоне).

До этого создатель и владелец мессенджера Павел Дуров сообщил о введении поддержки иврита в Telegram.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».