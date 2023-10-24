Обама: жестокость в отношении палестинцев сыграет против Израиля

Бывший президент США Барак Обама заявил, что блокада сектора Газа может подорвать глобальную поддержку Израиля и сыграть на руку его противникам. Соответствующую статью политика опубликовало издание Medium.

«Даже несмотря на то, что мы поддерживаем Израиль, нам также должно быть ясно, что то, как Израиль ведет борьбу с Хамасом, имеет значение», — подчеркнул он.

По словам бывшего американского лидера, блокада сектора Газа Израилем, оставившая 2 млн его жителей без водо- и энергоснабжения, а также медикаментов и продовольствия, «может еще больше ужесточить ненависть палестинцев к евреям на многие поколения, подорвать глобальную поддержку Израиля, сыграть на руку врагам Израиля и подорвать долгосрочные усилия по достижению мира и стабильности в регионе».

При этом Обама отметил, что «Америка сама временами отступала от наших высших ценностей, когда участвовала в войне».

До этого экс-президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике политику Байдена по Украине и Израилю.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.