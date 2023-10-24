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Лавров обсудил наращивание партнерства России с Ираном

Лавров обсудил в Иране наращивание партнерства на высшем уровне

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция) в Тегеране обсудил дальнейшее наращивание двустороннего партнерства в контексте договоренностей на высшем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках встречи стороны обсудили актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-иранского партнерства в соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси.

До этого в Тегеране стартовало заседание руководителей министерств иностранных дел формата «3+3» по Южному Кавказу, в котором принимает участие глава МИД России Сергей Лавров.

Заседание стало вторым в рамках инициативы. Предыдущее проходило в Москве в декабре 2021 года, тогда на встречу также приехали главы МИД пяти стран, а грузинская сторона от участия воздержалась. Комментируя ситуацию с Грузией, Сергей Лавров заявил, что двери заседаний для нее всегда открыты.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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