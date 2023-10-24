Главы внешнеполитических ведомств США и КНР проведут переговоры в Вашингтоне

26-28 октября в Вашингтоне пройдут переговоры государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Ван И. Об этом, ссылаясь на заявление Госдепартамента, сообщает ТАСС.

Как отмечается в заявлении, в рамках продолжающихся усилий по «ответственному управлению американо-китайскими отношениями» и поддержанию открытых каналов связи

Блинкен и Ван И обсудят ряд двусторонних, региональных и международных вопросов.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение ввести односторонние санкции в отношении трех китайских компаний, считая, что те передавали материалы или технологии для производства баллистических ракет Пакистану.

17 октября стало известно, что США ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, среди которых компании технологического сектора.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.