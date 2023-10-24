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Байден забыл свои инструкции по поведению на сцене

Байден забыл свои инструкции по поведению на сцене и проговорил их вслух

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Leah Millis/Reuters

Во время выступления на мероприятии, посвященном экономической ситуации в регионах, президент США Джо Байден оказался в неловкой ситуации, забыв инструкции, полученные перед началом выступления. Трансляция этого мероприятия проводилась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Президент приветствовал аудиторию, но внезапно растерялся и вслух произнес полученные ранее инструкции о том, как себя вести на сцене.

«Я не представляю себя, а это делает Марк. Я забыл, Марк. Я сразу пошел на трибуну», — признался Байден перед аудиторией.

Ранее, в другом случае, в Овальном кабинете, Джо Байден зачитывал инструкции с телесуфлера во время выступления. Он неправильно прочитал слово «проясните» как часть своего предложения. Президент обсуждал конфликты в Израиле и на Украине и заявил: «У нас будет то, к чему мы не стремимся — проясните, что мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России».

До этого сообщалось, что высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о высоких коммуникативных навыках президента США Джо Байдена рассмешило зрителей телеканала Fox News. Отвечая на вопрос журналиста об умении американского лидера общаться с окружающими, она назвала его «лучшим коммуникатором».

Ранее Байден пошутил, что ему страшно находиться в Белом доме.

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