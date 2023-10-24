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Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР

Премьер Венгрии Орбан назвал современный ЕС неудачной пародией на СССР

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Global Look Press

Во время своего выступления, посвященного годовщине антисоветского восстания 1956 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что давление со стороны Евросоюза напоминает действия советских властей. Он отметил, что некоторые события сегодня напоминают о советских временах, и история иногда повторяется. Орбан утверждает, что Брюссель навязывает Венгрии модель либеральной демократии, которую она отвергает. Ранее он высказывался о своей цели создать «нелиберальное государство» и критиковал другие западные страны, включая руководство Европейского союза. Об этом сообщает The Washington Post.

«К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае превратилось в комедию. Брюссель — это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель — это просто плохая современная пародия», — считает политик.

Восстание против просоветского режима в Венгрии началось 23 октября 1956 года и было полностью подавлено советскими войсками к середине ноября. В то же время Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюции, призывающие СССР прекратить вооруженные нападения на Венгрию и вмешательство в ее внутренние дела.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года признал ввод советских войск на венгерскую территорию ошибкой и заявил, что СССР вел себя как колонизатор, вводя танки в Венгрию в 1956 году и Чехословакию в 1968 году.

Политика Орбана неоднократно критиковалась в Евросоюзе. В проекте бюджета ЕС на 2021-2027 годы предусмотрено сокращение финансирования Будапешта из-за подрыва верховенства права.

23 октября четверо представителей оппозиционной политической партии Венгрии «Моментум» облили красной краской забор возле офиса премьер-министра страны Виктора Орбана за то, что тот провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в КНР незадолго до годовщины Венгерского восстания 1956 года.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.

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