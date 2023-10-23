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Боррель заверил в актуальности украинского вопроса

Глава евродипломатии Боррель: Украина пропала из СМИ, но не из реальности

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Johanna Geron/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина пропала из повестки СМИ, но не из реальности. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в министерстве иностранных дел Евросоюза обсудили вопрос гарантий в сфере безопасности для украинской стороны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Боррель также заявил о готовности ждать рекомендаций саммита ЕС, чтобы в дальнейшем продвинуться в вопросе создания спецфонда для Украины в рамках Европейского фонда мира.

До этого глава евродипломатии заявил, что руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться по вопросу о выделении восьмого пакета финансирования военной помощи Украине.

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге вопрос поддержки Украины был одним из ключевых. При этом руководитель венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что почти все его коллеги употребляли словосочетание «усталость от Украины» в разговорах с ним. По его словам, сохранять интерес граждан к украинскому конфликту стало тяжело, поэтому его нужно как можно скорее урегулировать.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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